В Сочи погиб пассажир слетевшего в кювет автомобиля

В Адлерском районе Сочи погиб пассажир автомобиля, опрокинувшегося в кювет.

Как сообщила "РГ" начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, инцидент произошел 20 июня в 19.30.

"На дороге в лесном массиве при въезде в село Ахштырь водитель, предположительно мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем Lada 212140, на левом закруглении дороги не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет", - рассказала она.

В результате ДТП водитель автомобиля пострадал и был доставлен в больницу, а пассажир, мужчина 1983 года, скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.