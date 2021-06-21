На Ямале загорелись три судна

Три судна загорелись на Ямале. В причинах инцидента разбирается транспортная прокуратура, передает сегодня пресс-служба ведомства.

Первые два происшествия случились накануне вечером: в поселке Яр-Сале произошло возгорание на двух пассажирских теплоходах "Янгута" и "Юрибей". Оба не эксплуатируются в данный момент, находились на берегу Обской губы.

В понедельник утром пожар начался в машинно-котельном отделении теплохода "РТ-422" (буксир-толкач), в поселке Уренгой в акватории реки Пур.

Никто в результате не пострадал. Также, заверили в надзорном ведомстве, случившееся не привело к загрязнению окружающей среды. Причины возгораний и ущерб устанавливаются.