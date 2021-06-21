Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.06.2021,  
15:44
Текст:  Николай Грищенко

Танк Т-14 "Армата" покажут на выставке в Беларуси

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

На военной выставке MILEX-2021 в Минске состоится показ танка Т-14 на платформе "Армата". Это будет уже вторая зарубежная демонстрация перспективной российской бронемашины - первая состоялась на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Танк Т-14 "Армата" - первая в мире боевая машина нового поколения. Главным ее отличием от классических танков является необитаемая башня и дистанционно управляемое вооружение.

Фото: Технодинамика
Россия покажет снаряды нового поколения

Кроме того, машина оборудована искусственным интеллектом, который упрощает задачу наведения и применения оружия. Экипажу нет нужды прицеливаться - достаточно указать направление к цели, дальше автоматика все сделает сама: определит точное расстояние до цели и наведет на нее орудие.

Как сообщает ТАСС, кроме "Арматы" "Уралвагонзавод" покажет жителям и гостям Беларуси уникальную боевую машину поддержки танков "Терминатор", а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72.

"Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации", - говорится в сообщении.

Напомним, что X международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет 23-26 июня в Минске.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео 15:20
Ценный трофей: израильский танк помог СССР создать динамическую защиту 15.06.2021
Минобороны РФ показало единственный в мире сверхтяжелый танк 15.06.2021
Беларусь
Фото: Tiraden/Wikimedia.org
Новый истребитель США получит "российскую" и "китайскую" версии 10:25
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2 09.06.2021
Национальная полиция Камбоджи получила партию вездеходов из Минска 01.06.2021
армата
Фото: Ing.Mgr.Jozef Kotulič/Wikimedia.org
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125 09:07
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя 21.05.2021
Шесть стран захотели купить танк "Армата" 21.02.2021