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21 июня 2021 г.

Распоряжение главы Республики Тыва от 19 июня 2021 года № 306-РГ "О мерах стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 19 июня 2021 г.
Опубликован 21 июня 2021 г.
Вступает в силу 19 июня 2021 г.

В целях стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных учреждений Республики Тыва, государственных унитарных предприятий Республики Тыва обеспечить освобождение государственных гражданских служащих Республики Тыва, работников (далее - сотрудники) от службы (работы) на один рабочий день (день проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а при ухудшении самочувствия - на следующий за днем проведения данной вакцинации рабочий день по письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, муниципальных организаций и хозяйствующих субъектов освобождать работников от службы (работы) на один рабочий день (день проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), а при ухудшении самочувствия - на следующий за днем проведения данной вакцинации рабочий день по письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

3. Разместить настоящее распоряжение на "Официальном интернет - портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг



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