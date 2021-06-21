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Умер "король эпизода" Сайед Мустафа

Новости
    21.06.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Египетский актер Сайед Мустафа скончался 19 июня в возрасте 65 лет. Об этом передает MaddleEast In 24 со ссылкой на коллегу Мустафы. И без указаний причин смерти и иных подробностей.

После в национальных СМИ появились сообщения, что причиной смерти артиста стала болезнь.

Мустафа родился в 20 октября 1955 года в Египте и в кино начал карьеру еще пятилетним - в качестве статиста без реплик. Постепенно продвигаясь вверх, получая роли статистов с репликами - как в кино, так и на ТВ. И даже с диалогами!

Как отмечают профильные ресурсы, Мустафе так и не удалось сыграть ни одной ведущей роли, но он немало преуспел во второстепенных, зарекомендовав себя в 80-е и 90-е как деятельный эпизодический актер.

Карьера Сайеда ушла в закат после революции в Египте 2011-2013 годов, на что Мустафа жаловался некоторое время назад в телеинтервью, печалясь, что он отдал искусству большую часть жизни, являясь старейшим киноактером страны, а его "выставили преступником".

Далее в египетских соцсетях возник обширный диспут, в ходе которого одни коллеги Мустафы утверждали, что он сильно хворает и испытывает серьезные финансовые проблемы, на что другие возражали, что с Мустафой все в порядке.

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