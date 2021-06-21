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21.06.2021 10:36
Рубрика: Экономика

В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются еще 6 станций

Текст: Ирина Огилько

В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются две новые - Минская и Аминьевская - и 4 реконструируемые станции - Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

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В настоящее время готовится к запуску станция Кокошкино. В высокой степени готовности находится станция Апрелевка, реконструкция которой завершится летом 2021 года. Ведутся строительные работы на станциях Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская, их открытие запланировано на осень. В конце года пассажиров примет новая станция Минская.

Пассажирская инфраструктура остановочных пунктов выполняется в едином архитектурном стиле Московских центральных диаметров и отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. На всех будут высокие платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков, удобной навигацией. Безопасный переход через железную дорогу и выход на платформы обеспечат подземные и надземные пешеходные переходы с вестибюлями, оборудованные лифтами и эскалаторами для удобства маломобильных пассажиров.

- На Киевском направлении МЖД уже завершены работы по строительству 5 станций (Победа, Санино, Мичуринец, Крекшино, Внуково) из 14, которые войдут в будущий МЦД-4. В 2021 году запланировано открытие еще 6 станций, 2 из которых - новые. Одновременно для увеличения пропускной способности участка Москва - Апрелевка ведется укладка дополнительных главных путей. Всего с начала реконструкции Киевского направления было отсыпано 386 тыс. м3 земляного полотна, уложено 28 км пути, из которых электрифицировано 18 км, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

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