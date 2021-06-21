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21.06.2021,  
10:11
Текст:  Светлана Цыганкова

В России создали новый броневик сопровождения "Напарник"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В 2021 году в российские войска поступят первые 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник". Они созданы на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Об этом заявил начальник военного представительства завода "Ремдизель" Владимир Куимов в ходе рабочего визита заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, пишет ТАСС. Он добавил, что "Напарник" - это наиболее современная и защищенная техника для сопровождения военных колонн.

В ходе рабочего визита Алексей Криворучко вел также разговор о ходе выполнения госзаказов и импортозамещения. Кстати, на предприятии сообщили, что в нынешнем году военное ведомство получит и более полусотни санитарных бронеавтомобилей "Линза". В качестве его базы использовали бронемашину с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун".

В 2020 году "Ремдизель" выпустил для нужд министерства обороны России 250 машин.

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