Новости

В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса 15:43
Аксенов отреагировал на продление ЕС санкций против Крыма 15:30
В Бресте презентовали книгу "Подвиг советского народа бессмертен..." 15:23
Губернатор Челябинской области привился от COVID-19 15:20
Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео 15:20
ФНПР: Сокращение рабочего дня из-за жары не скажется на зарплате 15:19
В Башкирии внедорожник столкнулся с пассажирским поездом 15:14
В домах Петербурга в 33-градусную жару включили отопление 15:07
Потанин сообщил Путину о планах "Норникеля" 14:56
Сбербанк подключил свои карты "Мир" к сервису Mir Pay 14:56
В Петербурге на "Алые паруса" перекроют набережные и проходы к крышам 14:55
Джабаров: ЕС не понимает, что санкции против Крыма бессмысленны 14:52
Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации 14:48
Россия покажет снаряды нового поколения 14:44
Володин рассказал о консолидации в Госдуме при обсуждении важных вопросов 14:35
Чернышенко поручил госкомпаниям нарастить закупки отечественного ПО 14:26
Роспотребнадзор потребовал закрыть пострадавшие от потопа пляжи Крыма 14:26
Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя бесковидных зон 14:25
Путин: Полномочия Думы по формированию правительства - это "не какой-то фантик" 14:22
Песков рассказал о ревакцинации от коронавируса 14:22
Воронежские власти продлили запрет на массовые мероприятия 14:13
Путин отметил непрерывную работу парламента в пандемию 14:12
В Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом 14:09
В московском метро безбилетник напал на сотрудников безопасности 13:58
Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение противоковидных мер 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 14:35
Рубрика: Власть

Володин рассказал о консолидации в Госдуме при обсуждении важных вопросов

Текст: Татьяна Замахина

Консолидация в Госдуме седьмого созыва достигала 80%, когда речь шла о защите интересов РФ и борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече парламентариев с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин отметил непрерывную работу парламента в пандемию

"Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус", - подчеркнул спикер. По его словам, депутаты от "Единой России" услышали напутствия президента о необходимости выстраивать диалог с парламентской оппозицией. В результате, объяснил Володин, был принят ряд решений, которые позволили представителям всех фракций участвовать не только в обсуждении вопросов в Госдуме, но и занимать ключевые  посты в комитетах, принимать участие в работе думского Совета. "На эти достаточно новые шаги мы пошли и увидели, что это было сделано очень правильно, и во многом это предопределило атмосферу и доверие друг к другу", - подчеркнул спикер.

Когда речь шла о важных для страны вопросах, депутаты выступали с единой позицией. Как подчеркнул Володин, консолидация в Госдуме, несмотря на принадлежность к разным партиям, достигла 80%, если речь шла о защите интересов страны, о противодействии коронавирусной инфекции.

Кроме того, продолжил парламентарий, на новый уровень вышло взаимодействие с правительством. Подзаконные акты, необходимые для работы принятых законов, стали приниматься куда более своевременно, если сравнивать с периодом работы предыдущего думского созыва.

Завершая выступление, спикер обратился со словами благодарности к президенту за тот диалог, который он всегда поддерживает с депутатами - особенно когда перед ними стоят сложные задачи.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин поручил Минобороны ликвидировать последствия наводнений в Крыму
Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
СК возбудил дело после ДТП с детьми под Туапсе
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет