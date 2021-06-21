Володин рассказал о консолидации в Госдуме при обсуждении важных вопросов

Консолидация в Госдуме седьмого созыва достигала 80%, когда речь шла о защите интересов РФ и борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече парламентариев с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус", - подчеркнул спикер. По его словам, депутаты от "Единой России" услышали напутствия президента о необходимости выстраивать диалог с парламентской оппозицией. В результате, объяснил Володин, был принят ряд решений, которые позволили представителям всех фракций участвовать не только в обсуждении вопросов в Госдуме, но и занимать ключевые посты в комитетах, принимать участие в работе думского Совета. "На эти достаточно новые шаги мы пошли и увидели, что это было сделано очень правильно, и во многом это предопределило атмосферу и доверие друг к другу", - подчеркнул спикер.

Когда речь шла о важных для страны вопросах, депутаты выступали с единой позицией. Как подчеркнул Володин, консолидация в Госдуме, несмотря на принадлежность к разным партиям, достигла 80%, если речь шла о защите интересов страны, о противодействии коронавирусной инфекции.

Кроме того, продолжил парламентарий, на новый уровень вышло взаимодействие с правительством. Подзаконные акты, необходимые для работы принятых законов, стали приниматься куда более своевременно, если сравнивать с периодом работы предыдущего думского созыва.

Завершая выступление, спикер обратился со словами благодарности к президенту за тот диалог, который он всегда поддерживает с депутатами - особенно когда перед ними стоят сложные задачи.