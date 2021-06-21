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Вышел русский трейлер "Последнего дня Земли" с Жаном Рено

Новости
    21.06.2021, 13:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован локализованный трейлер апокалиптического боевика "Последний день Земли" (Le dernier voyage). Который вполне бы мог снять Люк Бессон - судя по подаче происходящего в ролике… но не снял: режиссером, сопродюсером и соавтором сценария предприятии выступил Ромен Киро.

Фото: youtube.com
Вышел эксклюзивный русский трейлер "Кошмаров" от Винченцо Натали

Будущее. Навстречу Земле летит Красная Луна. Столкновение с ней грозит гибелью всему живому. И единственная надежда человечества - "гениальный астронавт Пол В. Р.". Который накануне самого вылета на Красную Луну таинственным образом исчезает…

В ролях: Жан Рено, Хьюго Беккер ("Сплетница", "Леонардо"), Поль Амии ("Борджиа"), Филипп Катрин ("Генсбур. Любовь хулигана"), Брюно Лоше ("Человек и его собака"), Эмили Гавуа-Кан ("Коко де Шанель").

Российская премьера - 2 сентября. А уже 19-го станет официально доступна цифровая версия фильма.

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