Указ губернатора Алтайского края от 22 июня 2021 года № 102 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 16.06.2021 №22-00-02/03-7335-2021 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168, от 13.10.2020 № 177, от 26.10.2020 № 185, от 30.10.2020 № 186, от 11.11.2020 № 195, от 26.11.2020 № 204, от 14.12.2020 № 215, от 01.02.2021 № 12, от 05.03.2021 № 32, от 19.03.2021 № 38) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Запретить временно на территории Алтайского края:

проведение массовых мероприятий с числом участников, превышающим 1000 человек;

размещение граждан в зрительных залах театров, кинотеатров, учреждений клубного типа, спортивных объектов, концертных залах, цирках при заполняемости указанных зрительных залов более 50 % от их вместимости. Ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников (владельцев, пользователей) указанных объектов.";

дополнить абзац пятый пункта 2 словами "(с учетом положений абзаца третьего пункта 1)".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







