Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.06.2021,  
14:52
Текст:  Алексей Брусилов

Два трала с танками Т-72М1 сгорели в Польше

В Польше столкнулись два трала, перевозившие основные боевые танки Т-72М1. Авария произошла в конце минувшей недели на автомобильной трассе А6, в муниципальном районе Подючи города Щецин.
Фото: Tak na Poważnie / youtube.com Фото: Tak na Poważnie / youtube.com
Фото: Tak na Poważnie / youtube.com

Техника перебрасывалась в места постоянной дислокации после участия в крупнейших маневрах Войска польского Dragon-21.

В учебных боевых действиях были задействованы военнослужащие двух механизированных соединений, почти 10000 человек, и 800 единиц техники, в том числе различные типы бронированных машин.

В ходе марша по неизвестной причине тягач, буксировавший прицеп с одним "семьдесят вторым", столкнулся с другим транспортным средством. В результате загорелось топливо, и вскоре пламенем оказались объяты оба трала, причем первый автомобиль выгорел полностью. Водитель второго сумел отвести тягач в безопасное место.

Танки также получили повреждения, правда, пока непонятно, надолго ли они выведены из строя. Ликвидацией очага возгорания занимались местные пожарные. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

Фото: Joe Snow Zambia / wikipedia.org
Российский "Урал" вооружили натовским зенитным ракетным комплексом

Это не первое происшествие с военной техникой на дорогах Польши. Так, в январе 2020 года в ходе марша задымил американский бронетранспортер Stryker второго кавалерийского полка армии США.

Еще один инцидент, связанный с пожарами военной техники, произошел во второй половине мая, тогда загорелся израильский танк Merkava Mark IV.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
Падение "Черного дрозда": как СССР едва не получил секреты США 12:12
В годы войны курсанты выпустили на заводах Урала сотни танков 08:27
Танк Т-14 "Армата" покажут на выставке в Беларуси 21.06.2021
Польша
Фото: istock
"Алмаз-Антей" создал подводный беспилотник 10:21
Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет 08.06.2021
Польше не удалось создать "натовскую" САУ на шасси Т-72 04.06.2021