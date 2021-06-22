Еврокомиссия одобрила закупку 150 миллионов доз вакцины Moderna

Европейская комиссия одобрила контракт на закупку 150 миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте комиссии.

Отмечается, что эта дополнительная партия вакцин окажется в распоряжении стран Евросоюза в 2022 году. Также сообщается, что контракт предусматривает возможность закупки вакцин, адаптированных к новым штаммам вируса, а также вакцины для использования в педиатрии и бустерные вакцины.

В Еврокомиссии подчеркивают, что государства-члены ЕС имеют возможность перепродавать или передавать дозы вакцин нуждающимся странам за пределами ЕС или через механизм COVAX, "способствуя глобальному и справедливому доступу к вакцинам во всем мире".

"Мы обеспечим 150 миллионов дополнительных доз вакцин. И мы заключаем гибкий контракт, необходимый нам для закупки адаптированных вакцин против COVID-19 нового поколения, эффективных против разных штаммов", - приводятся в тексте слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.