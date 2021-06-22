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Компания Маска пообещала к осени обеспечить мир беспроводным интернетом

Текст:   Василий Кошкин
22.06.2021,  
16:23
Фото: AP Photo/Reed Hoffmann Фото: AP Photo/Reed Hoffmann
Фото: AP Photo/Reed Hoffmann

Компания Илона Маска SpaceX планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом сообщила президент корпорации Гвинн Шотвелл.

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"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", - цитирует ее слова агентство Reuters.

По ее словам, SpaceX развернет около 12 тысяч спутников. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Starlink - глобальная спутниковая система, призванная обеспечить высокоскоростным широкополосным доступом в интернет места, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.