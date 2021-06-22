Компания Маска пообещала к осени обеспечить мир беспроводным интернетом

Компания Илона Маска SpaceX планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом сообщила президент корпорации Гвинн Шотвелл.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", - цитирует ее слова агентство Reuters.

По ее словам, SpaceX развернет около 12 тысяч спутников. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Starlink - глобальная спутниковая система, призванная обеспечить высокоскоростным широкополосным доступом в интернет места, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.