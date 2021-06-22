Легендарный джазмен Нобуо Хара умер от пневномии

В ночь на 21 июня на 95-м году в жизни скончалась одна из самых значимых величин японского джаза, саксофонист и бэнд-лидер Нобуо Хара.

Как сообщает Yomiuri, музыкант умер в госпитале от пневмонии. Церемония прощания с джазменом пройдет частным порядком в узком семейном кругу.

Нобуо Цукахара (настоящая имя) родился в 1926 году в Тояме и во время Второй мировой играл в оркестре ВМС. После ее окончания - в офицерском клубе. В 1951-м создал бэнд Sharps & Flats, работавший с оглядкой на лучшие американские оркестры - Каунта Бэйси и Дюка Эллингтона.

Живые выступления Sharps & Flats отличились большой энергичностью, что привлекло внимание западных коллег. В результате в 60-х он выступал с Артом Блэйки и его The Jazz Messengers, оркестром своего кумира Каунта Бэйси, на "разогреве" Нэта Кинга Коула и другие исполнителей, посещавших с концертами Японию. В 1967-м Цукахара сам отправился на экспорт, выступив на уважаемом Джазовом фестивале в Ньюпорте.

Пластинку группы, включающую как джазовые стандарты, так и обработки японских национальных мелодий, выпустила и советская фирма "Мелодия" - в 1973-м.

При этом Хара подчеркивал, что его основная цель - сделать джаз максимально привлекательным для японцев.