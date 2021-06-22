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Рубрика: В мире

Между прошлым и будущим

Ливерпуль хотят исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
ЮНЕСКО хочет лишить британский город Ливерпуль статуса объекта всемирного наследия из-за грядущей застройки его исторической набережной и доков новыми зданиями - в том числе высотными. Вот уже несколько лет организация рекомендует местным властям отказаться от этой идеи и даже переместила город в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Но несмотря на это, процесс модернизации упомянутых районов так никто и не остановил.
Бок о бок с историческими зданиями будут стоять небоскребы и терминал для круизных лайнеров. Фото: Getty Images Бок о бок с историческими зданиями будут стоять небоскребы и терминал для круизных лайнеров. Фото: Getty Images
Бок о бок с историческими зданиями будут стоять небоскребы и терминал для круизных лайнеров. Фото: Getty Images

Ливерпуль, а точнее его шесть участков в центре и на территории доков, получил статус объекта всемирного наследия в 2004 году. Город мореходов и торговцев и "один из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX века" изначально "проходил" по трем из десяти возможных критериев для включения в список, говорится на сайте ЮНЕСКО. Во-первых, демонстрировал важный обмен общечеловеческими ценностями в течение определенного периода или в пределах культурного региона, в отношении достижений в архитектуре, монументальном искусстве, градостроительстве. Во-вторых, обладал уникальным свидетельством существующих или исчезнувших культурных традиций или цивилизаций. И в-третьих, являлся примером архитектурного или технологического ансамбля, который иллюстрирует важный этап в истории человечества.

Фото: Getty Images
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Много лет ливерпульские набережная и доки по большому счету были памятниками, пока местные власти не захотели вдохнуть в них новую жизнь. Согласно плану бок о бок с историческими зданиями будут построены небоскребы, жилые дома, терминал для круизных лайнеров, а в доке Брэмли-Мур появится новый стадион на 52 тысячи мест. Как заявили в Комитете всемирного наследия, все это уже привело к "серьезному ухудшению и потере характерных черт, которые передают выдающуюся универсальную ценность объекта, до такой степени, что он может потерять характеристики, которые определяли его включение в список всемирного наследия". Если местные власти не одумаются или хотя бы не скорректируют процесс застройки, то на грядущей сессии комитета, которая пройдет в июле, Ливерпуль будет исключен из списка.

Много лет ливерпульские набережная и доки по большому счету были памятниками

В таком случае он станет третьим объектом, кого постигла такая участь. Первым своего членства в перечне объектов всемирного наследия лишился оманский Резерват аравийского орикса (антилопы) в 2007 году. Изначально он был создан как уникальная территория для возрождения популяции этих животных. Но с течением времени местные власти самовольно сократили площадь резервата на 90 процентов, найдя здесь нефть, а браконьерство "добило" ситуацию. Вторым свой статус потеряла Дрезденская долина Эльбы - всему виной было строительство Вальдшлёсхенского моста, который должен был решить проблему с пробками. Еще на начальном этапе немецкие власти, понимая, что конструкция идет вразрез с рекомендациями ЮНЕСКО, предложили городскому совету Дрездена выделить средства на строительство туннеля, но получили отказ. Кстати, еще один объект потерял свой статус лишь наполовину. Речь идет о храме Баграта и Гелатском монастыре в Грузии, которые значились в перечне как одно целое. Храм после реконструкции, как посчитали в ЮНЕСКО, потерял аутентичность и в итоге был исключен из списка, а вот монастырь в нем остался.

Стоит ли вообще бороться за статус объекта всемирного наследия? Очевидно, да, ведь он повышает престиж получивших его территорий, популяризирует их для туристов и обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для их поддержки, в первую очередь из Фонда всемирного наследия.

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