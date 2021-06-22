Новости

Путин заявил о рисках новой гонки вооружений 11:26
Ряд партий ответил на призыв Матвиенко продвигать женщин 11:24
В Болгарии почтили память жертв Великой Отечественной войны 11:21
Матвиенко поддержала регионы, решившие прививать сотрудников ряда сфер 11:18
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году 11:09
Трутнев предложил создать госкомпанию по экспорту круглого леса 11:08
Умерла актриса Нина Дивишкова 11:07
Видео: Митинг-реквием прошел в Брестской крепости 11:07
Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии вакцинировался 11:03
В Челябинской области из-за аномальной жары погибла рыба 11:02
Матвиенко назвала обидной ситуацию с вакцинацией от COVID-19 10:55
В Калуге на выпускные балы пустят тех, кто сдал ПЦР-тест 10:46
Центр Гамалеи сообщил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 у молодежи 10:38
В Ленобласти введут паспорта ковидной безопасности компаний 10:35
Военные доставят частицы Вечного огня во все округа 10:33
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19 10:25
В Ялтинском заповеднике после потопа закрыли туристические тропы 10:25
"Алмаз-Антей" создал подводный беспилотник 10:21
В Москве может быть побит температурный рекорд 10:19
"Автодор" провел акцию в день начала Великой Отечественной войны 10:18
Минобрнауки: Вакцинация студентов от коронавируса является добровольной 10:05
"Здоровье" Байкала оценит нейросеть 10:00
В Москве дезинсектор украл у пенсионера полмиллиона рублей 09:59
На Урале в заповеднике "Денежкин камень" горит больше 100 гектаров леса 09:57
Оптовые цены на газ "Газпрома" с июля вырастут на 3% 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 11:18
Рубрика: Власть

Матвиенко поддержала регионы, решившие прививать сотрудников ряда сфер

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что власти на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом, и они вправе принимать решения по вакцинации.

Матвиенко назвала обидной ситуацию с вакцинацией от COVID-19

"Региональные власти, Роспотребнадзор исходя из обстановки, ситуации в каждом регионе, принимают точечные решения, которые должны способствовать снижению распространения коронавируса и защищать здоровье и безопасность людей​​​", - сказала она журналистам во вторник.

Комментируя решения ряда субъектов об обязательной вакцинации сотрудников отдельных отраслей, глава Совфеда отметила, что "в данной ситуации мы все любим рассуждать, как лечить, как учить, как играть в футбол", но "ответственность за принимаемое решение лежит на Роспотребнадзоре, его службах и на региональных руководителях, которые лучше, чем кто-либо, понимают и знают ситуацию на местах".

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Путин обвинил Запад в организации переворота на Украине в 2014 году
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ
"Спутник V" высокоэффективен, несмотря на мутации COVID-19
Россияне стали массово скупать путевки в Турцию
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет