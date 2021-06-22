Матвиенко поддержала регионы, решившие прививать сотрудников ряда сфер

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что власти на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом, и они вправе принимать решения по вакцинации.

"Региональные власти, Роспотребнадзор исходя из обстановки, ситуации в каждом регионе, принимают точечные решения, которые должны способствовать снижению распространения коронавируса и защищать здоровье и безопасность людей​​​", - сказала она журналистам во вторник.

Комментируя решения ряда субъектов об обязательной вакцинации сотрудников отдельных отраслей, глава Совфеда отметила, что "в данной ситуации мы все любим рассуждать, как лечить, как учить, как играть в футбол", но "ответственность за принимаемое решение лежит на Роспотребнадзоре, его службах и на региональных руководителях, которые лучше, чем кто-либо, понимают и знают ситуацию на местах".