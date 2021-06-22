Посол: В России помнят об усилиях Югославии в борьбе против фашизма

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Университет Восточного Сараево и посольство России в Боснии и Герцеговине (БиГ) провели выставку фотографий, посвященную вероломному нападению гитлеровской Германии на Советский Союз. Приветственную телеграмму участникам мероприятия направил председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик.

В день памяти и скорби посол России в Сараево Игорь Калабухов и Милорад Додик обратили внимание на "непреходящее значение совместной борьбы за свободу, необходимость сохранения в памяти поколений подвига миллионов граждан Советского Союза и Югославии, положивших свои жизни на алтарь Победы".

Между тем в своей авторской статье, опубликованной 22 июня в издании "Глас Српске", глава российской дипломатической миссии в БиГ подчеркнул, что в России помнят об усилиях Югославии в борьбе против фашистского агрессора.

"Отчаянное и героическое сопротивление югославского народа задержало германскую армию и отсрочило нападение фашистской Германии на Советский Союз, - отметил высокопоставленный дипломат. - Не зря говорят, что советская и югославская армии - особенно пропорционально населению наших стран - нанесли немецкой армии наибольший урон. Мы высоко ценим глубоко укоренённые традиции антифашизма, которые Босния и Герцеговина сохранила и продолжает беречь и развивать. Общая культура внимательного отношения к исторической памяти - это один из столпов дружественных отношений между нашими странами, то, что нас объединяет".

Резюмируя, посол указал на то, что "наша общая задача - на основе заложенных по итогам Второй мировой войны принципов деятельности уникального механизма предотвращения глобального конфликта - Организации Объединённых Наций - не допустить повторения страшных трагедий прошлого". "Совместными усилиями обеспечить будущим поколениям мир и стабильность, - констатировал Игорь Калабухов. - Создать новые модели безопасности, основывающиеся не на страхе взаимного уничтожения, а на взаимоуважительном диалоге".