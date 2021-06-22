Указ губернатора Псковской области от 22 июня 2021 года № 80-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 21 июня 2021 г. № 1986, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 31 мая 2021 г. № 1707" дополнить словами ", от 21 июня 2021 г. № 1986";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 июля 2021 г.";

3) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"6) обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области:

а) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и решения различных вопросов деятельности;

б) с 27 июня 2021 г. направлять в служебную командировку за пределы Псковской области работника при условии наличия у него документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо медицинского документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня отъезда в командировку, а в случае если у командированного работника нет ни одного из указанных документов, - обеспечить прохождение данным работником в течение трех календарных дней со дня его приезда из командировки лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР;

в) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия;";

4) подпункт "б" подпункта 6.2 пункта 2 признать утратившим силу;

5) пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) с 27 июня 2021 г. осуществлять заселение в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий) при условии наличия у заселяемого одного из трех документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо медицинского документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий).";

6) пункт 3.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) с 27 июня 2021 г. осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии наличия у заселяемого одного из трех документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан, либо медицинского документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в объект временного проживания граждан.";

7) пункты 2 и 3 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

"2. Мероприятия (за исключением публичных), проводимые при соблюдении одновременно следующих условий:

а) мероприятие проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии с законодательством;

б) имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

в) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области и настоящим указом;

г) наличие у каждого участника мероприятия одного из трех документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия, либо медицинского документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня проведения мероприятия.

3. Мероприятия, проводимые на открытом воздухе либо в помещении площадью не менее 400 квадратных метров, оборудованном посадочными местами, и при соблюдении одновременно следующих условий:

а) имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

б) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области и настоящим указом;

в) количество участников мероприятия не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест (при проведении мероприятия в помещении);

г) наличие у каждого участника мероприятия одного из трех документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия, либо медицинского документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня проведения мероприятия.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 27 июня 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







