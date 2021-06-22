Владимир Путин: Мы сохраним память и правду о Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби президент России Владимир Путин по традиции возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Он отметил, что день начала Великой Отечественной войны по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений. Россия никогда не забудет своих победителей, массовый героизм советского народа.

Во вторник в Александровском саду прошла традиционная церемония, посвященная Дню памяти и скорби. Вместе с российским президентом в ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, действующие офицеры, кадеты и участники всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Путин сначала подошел к ветеранам, поздоровался с ними, обменялся рукопожатием и немного пообщался. Затем они вместе прошли к мемориалу Вечного огня, где президент возложил букет красных роз. Президент также прошел и к аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду и возложил гвоздики к каждой из стел.

"Сегодня тяжелая, трагическая дата - 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", - заявил Путин в своем выступлении.

По словам президента, история до появления нацизма не знала такого жестокого геноцида. "Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры", - сказал Путин. Президент напомнил о методах нацистов, от которых "и сегодня кровь стынет", о зверствах, которые они чинили над мирным населением - стариками, женщинами, детьми. Ответом этому "лютому злу" стало духовное единство, сплоченность и массовый героизм советского народа.

"Вера людей в торжество справедливости, в нашу Победу обладала непостижимой силой. И ради освобождения Отечества они все вынесли, прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках и одержали поистине Великую Победу", - подчеркнул президент.

Забыть это невозможно, уверен президент. "Не случайно священным символом нашей памяти стал Вечный огонь. Проходят десятилетия, но и в будни, и в праздники не иссякает поток людей всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам и, конечно, сюда - в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата", - сказал Путин.

Президент отметил, что для многих людей этот мемориал "родной, тот самый, пропавший без вести дед, прадед, боевой товарищ, любимый человек, люди, погибшие на поле боя, умершие от голода, холода и ран".

Все склоняют у Вечного огня головы перед теми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими ветеранами. "Сегодня, в День памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства", - подчеркнул президент. Он пообещал, что Россия сохранит память и правду о Великой Отечественной войне. "Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям - тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир" - сказал Путин.

Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям - тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир

"Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины. Вечная им память", - такими словами завершил свое выступление президент и объявил минуту молчания, которая наступила в 12 часов 15 минут по московскому времени во вторник, 22 июня. Отметим, что минута молчания с 2020 года одновременно проходит во всех российских регионах в 12.15 по Москве. Это точное время выхода в эфир обращения советского правительства к гражданам страны о нападении нацистской Германии на Советский Союз.