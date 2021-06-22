Дмитрий Саблин: "Каждая зажженная свеча памяти - это наша защита от искажения истории России"

В Центральном парке Солнцево у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в ночь на 22 июня прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Пришедшие на него почтить память воинов минутой молчания, возложили цветы к монументу и зажгли свечи. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, принявший участие в акции.

Он подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранять память о жертвах войны, которая началась 80 лет назад. "Эта память нужна в первую очередь нам, живущим сегодня. Память о нашей истории, о ее трагических и славных страницах, о подвиге наших дедов и прадедов - это то, что делает нас народом. Надевая георгиевскую ленточку 9 мая или зажигая свечу в День памяти и скорби, каждый из нас понимает, что мы внуки победителей, отстоявших Россию, и теперь беречь ее нам. Каждая зажженная свеча памяти - наш вклад в защиту от искажения истории", - считает Саблин.

Этой же ночью по всей стране зажглись "Огненные картины войны" - их зажигали активисты "Единой России" и "Волонтеры Победы" во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Все инсталляции были объединены коротким лозунгом "Помним". В Москве огненная картина зажглась у Музея Победы на Поклонной горе, ее посвятили 80-летию Битвы за Москву.