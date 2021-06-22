Под Владимиром может появиться "Лазерная долина"

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили вопрос создания в регионе инновационного центра "Лазерная долина" и Национального центра мембранных технологий.

Рабочая встреча Дениса Мантурова и Владимира Сипягина состоялась 21 июня. Одной из основных ее тем стало формирование во Владимирской области межрегиональных кластеров транспортного машиностроения и инженерных систем.

- Минпромторг готов оказать методическую поддержку в формировании промышленных кластеров на территории Владимирской области, а также в возможно короткий срок рассмотреть соответствующие документы, - заверил министр. - В целях ускорения процесса министерство поддерживает предложение Владимирской области о подписании меморандумов о намерениях на площадке Минпромторга России в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ"-2021".

На встрече также был затронут вопрос о создании Национального центра мембранных технологий. По словам главы Минпромторга, министерство готово содействовать в налаживании деловых контактов для обсуждения вопросов проведения исследований мембранных материалов с действующими в России исследовательскими центрами, такими как, например, ООО "Менделеевский инжиниринговый центр".

Кроме того, стороны обсудили возможность создания во Владимирской области инновационного научно-технологического центра лазерных технологий "Лазерная долина".

- В настоящее время министерство совместно с руководством государственного лазерного полигона "Радуга" и администрацией Владимирской области прорабатывает концепцию создания указанного центра и выражает готовность оказать содействие в реализации проекта, - сообщил Денис Мантуров. - Мы планируем сделать акцент на развитии лазерной техники для гражданского применения.

По словам губернатора региона Владимира Сипягина, Владимирская область развивается как индустриальный регион. По итогам Петербургского экономического форума-2021 подписано 10 соглашений о вложении инвестиций в создание новых и расширение существующих промышленных предприятий на сумму около 25,6 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства в области за январь - апрель вырос на 11,2 процента по сравнению с прошлогодними показателями, а по итогам 2020 года индекс увеличился по отношению к 2019-му на 19,3 процента.

Глава области уверен, что высокие темпы экономического роста, которые регион демонстрирует третий год подряд, во многом обусловлены государственной поддержкой местных инициатив, в частности по линии Министерства промышленности и торговли РФ.

- Со стороны Минпромторга и лично его руководителя Дениса Валентиновича Мантурова мы видим неподдельное внимание к нашим планам и содействие в их реализации, - подчеркнул Владимир Сипягин.