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22.06.2021 12:07

Промышленники Черноземья ознакомились с работой подстанции 110 кВ Спутник

Работники филиала "Россети Центр Воронежэнерго" провели экскурсию по одной из самых современных подстанций региона (ПС) 110 кВ Спутник для руководителей и сотрудников профильных подразделений горно-обогатительных и металлургических комбинатов Белгородской и Липецкой области.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Ключевой для Воронежа центр питания мощностью 80 МВА введен в работу в 2020 году и построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции развития электросетевого комплекса региона, реализуемой "Россети Центр" в регионах своего присутствия. На ПС 110 кВ Спутник установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ. Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, поступают по цифровым каналам передачи данных в Центр управления сетями "Россети Центр Воронежэнерго". Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами также осуществляется дистанционно. Это позволило повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния энергообъекта.

В ходе экскурсии на энергообъект более 35 специалистов, отвечающих за строительство энергообъектов и электроснабжение таких крупных промышленных предприятий, как Новолипецкий металлургический комбинат, Михайловский, Лебединский, Стойленский горно-обогатительные комбинаты осмотрели системы автоматизации, управления оборудованием, терминалы релейной защиты, работающие с поддержкой стандарта МЭК 61850, оценили его характеристики и преимущества. В свою очередь сотрудники воронежского филиала "Россети Центр" поделились с ними практикой и особенностями применения передовых технологий в современной энергетике.

Фото: Россети Центр

"Мы уверены, что посещение одного из наших самых современных энергообъектов, знакомство с его высокотехнологичным оборудованием, а главное, - общение со специалистами Воронежэнерго, станут для наших коллег серьезным подспорьем в проектировании и организации надежной работы энергообъектов на черноземных предприятиях металлургической отрасли" - отметил директор филиала Россети Центр Воронежэнерго" Вячеслав Антонов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Центр"

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