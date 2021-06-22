Температурный рекорд побит в Москве: воздух прогрелся до +33,7

В Москве побит температурный рекорд для 22 июня - столбики термометров во вторник поднялись до 33,7 градуса выше ноля. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в 11:00 температура в столице поднялась до 31,5 градуса и не дотягивала до рекорда всего на 0,3 градуса. Однако уже в полдень рекорд был побит - воздух прогрелся до 31,9 градуса. Это зафиксировала метеостанция на ВДНХ. "В 13:00 уже было 32,2 градуса, в 14:30 - 32,9 градуса, в 15:00 - 33,6 градуса, в 16:00 - 33,7 градуса", - рассказал Вильфанд.

Прежний рекорд жары для 22 июня в Москве был установлен в 1917 году, тогда температура составила 31,8 градуса. По словам Вильфанда, не исключено, что завтра будет побит и температурный рекорд для 23 июня. Спадать жара в столице начнет только с началом следующей недели.