Один человек погиб и трое пропали при крушении судна на Камчатке

В акватории Берингова моря, примыкающей к Олюторскому району Камчатского края, перевернулось маломерное судно. Один из находившихся на борту людей погиб, еще трое пропали без вести.
"В настоящее время в районе осуществляются поисковые мероприятия", - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают местонахождение пропавших. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (часть 2 статьи 263 УК РФ).