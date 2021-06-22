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22.06.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Трутнев предложил создать госкомпанию по экспорту круглого леса

Текст: Василий Кошкин

В России может быть создана госкомпания, которая получит монопольные права на экспорт круглого леса. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев во время посещения Хабаровского края.

Фото: iStock
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"Строительство лесоперерабатывающих предприятий в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке идет достаточно медленно. Экономика лесных предприятий тоже не самая блестящая. Причины? Сегодня Министерство промышленности РФ, скажем так, не может четко сказать, почему у нас работа в лесном секторе становится более выгодной, когда люди просто заготавливают и отправляют круглую древесину. Это недостатки в том числе и в налоговом управлении процессов, вообще в государственном регулировании", - заявил журналистам вице-премьер.

По словам Трутнева, необходимо добиваться повышения выгодности переработки древесины.

"Того периода - полгода - который остался для строительства достаточного количества лесоперерабатывающих предприятий, чтобы устроить на работу всех людей, работающих в лесном секторе, недостаточно. Мы будем выходить с предложением о создании государственной компании, которая будет обладать монопольными правами на экспорт круглого леса", - отметил чиновник, подчеркнув, что соответствующее поручение президента есть.

Трутнев добавил, что без изменений 7-8 тысяч жителей Дальневосточного федерального округа рискуют остаться без работы 1 января 2022 года. При этом Трутнев назвал эту меру временной: в долгосрочной перспективе власти должны создать условия для строительства перерабатывающих мощностей в РФ.

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