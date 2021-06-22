Жителя Приморья осудили на два года за экстремистское видео в соцсети

К двум годам заключения в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в Интернете, приговорил Красноармейский районный суд жителя Приморского края за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Как ранее писала "РГ", мужчина выложил в социальной сети TikTok видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе, убийству сотрудников правоохранительных органов.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это, определяя наказание.

Приговор еще не вступил в законную силу.