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22.06.2021,  
10:21
Текст:  Антон Валагин

"Алмаз-Антей" создал подводный беспилотник

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" покажет на выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге макет автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма", разработанного в ЦКБ "Лазурит".

Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости
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Беспилотник способен длительное время находиться на глубине - в том числе подо льдом, - исследуя мировой океан, транспортируя грузы либо обслуживая подводные сооружения и коммуникации. Аппарат также способен управлять нефтегазовым оборудованием и выполнять поиск затонувших объектов.

"Сарма" построен на модульной платформе, оснащен высокоточной навигацией, аппаратурой связи, а также обширным инструментарием для выполнения задач.

Расположенное в Нижнем Новгороде ЦКБ "Лазурит" специализируется на проектировании подводных лодок и глубоководных аппаратов различного назначения.

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