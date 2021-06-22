Еще студентом Ленинградского госуниверситета я выбрал себе для исследования тему военной фотографии.

Самая большая удача

В 80-е годы прошлого века были живы почти все фоторепортеры Великой Отечественной, так что мне довелось встретиться со многими корифеями военной журналистики и записать их воспоминания.

Эта исследовательская стезя привела меня в Киров-Вятку в дом военного фотографа Даниила Федоровича Онохина. Он фотографировал битву за Ленинград на внешнем кольце блокады, находясь в составе 311-й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Кировской области.

Встреча с Онохиным стала самой большой удачей: она подарила мне не только неисчерпаемый материал для исследования, но и встречу с моей будущей женой - внучкой Даниила Федоровича, с которой мы живем в браке почти 30 лет. Моя супруга, выросшая в квартире деда-фотографа, стала для меня проводником по творчеству Онохина. Ведь она присутствовала на всех его фотовыставках и встречах с фронтовыми друзьями.

Про буханку хлеба и ложку к обеду

Сам Даниил Онохин очень тепло относился ко мне и рассказывал многое из того, что ему особенно врезалось в память на фронтовом пути.

...Однажды на передовую пришла машина с хлебом. Интендант проверил по накладной и недосчитался одной буханки. Куда она делась - непонятно. То ли на пекарне обсчитались, то ли водитель в пути съел. А ситуация с продовольствием под Ленинградом была напряженная, бывало, солдаты сидели без хлеба по нескольку дней. Интендант вытащил пистолет и хотел пристрелить бедного шофера. Но, слава богу, кто-то остудил его пыл словами: "Послушай, отец с матерью растили этого парня восемнадцать лет, а ты его из-за одной буханки прикончишь!"

Даниил Федорович часто рассказывал о Германии. Эта страна поразила его ухоженностью и порядком. Но были и отталкивающие моменты.

...После капитуляции Германии наши солдаты поехали на экскурсию в поверженный Берлин. Осмотрели достопримечательности, сфотографировались у рейхстага. Подошло время обеда. Зашли в один богатый дом и предложили, чтобы хозяйка накормила группу советских военных. Фрау накрыла стол, провела гостей в столовую. Сели они за стол, а ложек-то нет! Переводчик спросил: почему? "А разве русские едят не руками?" - удивилась хозяйка.

Война определила дальнейшую судьбу

"Вот как были промыты мозги у немцев! - пояснял Даниил Федорович. - Особенно часто жители Германии подчеркивали то, что у русских "дикарей" нет наручных часов. Глядя на проходящую мимо колонну советских солдат, какая-нибудь пожилая немка обязательно приложит указательный палец к запястью: - "Покажи-ка часы!"

События 1941 - 1945 годов определили дальнейшую судьбу Даниила Онохина. Всю жизнь после войны он посвятил собиранию материалов об однополчанах и увековечению их памяти. Своими руками изготовил несколько фотовыставок о боевом пути 311-й стрелковой дивизии "От Кирова до Берлина" и передал их музеям Москвы, Ленинграда, Архангельска, Кирова. Он вел обширную переписку со всеми бойцами и командирами кировской дивизии, адреса которых ему удавалось узнать.

После смерти Даниила Федоровича собранная им картотека с уникальными материалами о войне оказалась у меня в руках. Таким образом я стал невольным продолжателем дела Онохина. Можно сказать, что путеводная звезда этого человека постоянно сопутствует мне в исследовательской деятельности. Я убеждаюсь в этом на каждом шагу.

На память потомкам

Например, однажды к нам обратилась мама одноклассника нашего сына.

- Ваш дедушка был военным фотографом? - спросила она. - Он сфотографировал на войне моего деда, когда тот был ранен и ему делали перевязку. И эта фотография хранится у нас.

Действительно, в коллекции фронтовых фотографий Онохина есть такой снимок: "Военфельдшер Ксения Провоторова перевязывает раненого бойца Степана Караваева". Уточнить обстоятельства этой съемки мне помогло письмо, обнаруженное в архиве Онохина.

"Прочитав газету "Кировская правда" от 19 января 1964 года с вашими фотографиями, невольно вспомнил 311-ю стрелковую дивизию, в которой я был связистом 760-го отдельного батальона связи, - пишет Караваев. - При обороне одной ж.д. станции в августе 1941-го я получил ранение. И вы меня сфотографировали как раз в ту минуту, когда мне делала перевязку, кажется, медик Провоторова. И сказали, что вы фотограф Онохин, дескать, после войны приходи ко мне в редакцию "Кировской правды" и получишь эту фотографию. И вот теперь я обращаюсь к вам, чтобы получить тот снимок".

Выяснилось, что правнуки двух однополчан учатся в одном классе. И один из прадедов фотографировал на войне другого. А вскоре мне позвонил краевед из Нижнего Тагила Владимир Кашин, который представился племянником фельдшера Провоторовой. Он сообщил, что у него хранится фотография Даниила Онохина, где его тетя Ксения Кирилловна перевязывает раненого бойца Степана Караваева...

В каталоге фронтовых фотографий Онохина собрано и проаннотировано 536 изображений военного времени. По его словам, всего за четыре года войны он изготовил около 20 тысяч снимков, включая карточки на партийные и комсомольские билеты. Сейчас эти оригиналы хранятся в Государственном архиве социально-политической истории в Москве. Многие из них являются единственным изображением фронтовика.

Но сколько в действительности снимков Онохин сделал на фронте - никто не знает. Хранить негативы в походах не было возможности, и он раздавал все фотографии однополчанам. Ведь каждому бойцу хотелось послать домой фотокарточку. Может быть, последнюю.

Архив еще не изучен окончательно

Конечно, не помнил и сам Даниил Онохин, кому и какие фотографии дарил в годы войны. При жизни ему удалось собрать у однополчан только малую часть своего военного наследия. Обстоятельства съемки, имена и фамилии героев снимков Онохин уточнял в почтовой переписке с фронтовиками. Вот почему в его архиве так много маленьких военных фото с вытертыми уголками и надписями химическим карандашом на обороте: "На память жене и детям от мужа и отца с фронта Отечественной войны".

После ухода Даниила Федоровича в мир иной мне удалось отыскать в частных архивах потомков его однополчан большое количество неизвестных снимков Онохина. Фронтовики, изображенные на них, погибли в боях или умерли вскоре после Победы. Их не было на послевоенных встречах ветеранов дивизии, а потому Онохин не мог прикоснуться к их домашним архивам. И только благодаря современным средствам коммуникации, соцсетям и электронным инструментам поиска удалось найти неизвестные ранее снимки военной фотохроники Онохина.

Вряд ли какое боевое формирование Красной армии имеет столь богатое фотографическое наследие, какое есть у 311-й стрелковой. Судьба Даниила Онохина - уникальный случай, когда человек прошел всю войну от звонка до звонка в составе одного воинского соединения, зафиксировал на фотопленку каждый эпизод его истории.

Досье "РГ"

Даниил Федорович Онохин родился 25 сентября 1914 года в деревне Кутованга Онежского района Архангельской области в крестьянской семье. Подростком уехал на Кировскую полярную опытную станцию Всесоюзного института растениеводства (Кольский полуостров), где в течение шести лет трудился в качестве агротехника под руководством академика И.Г. Эйхфельда, от которого получил первые уроки фотографии для фиксирования результатов селекционной работы. Перед войной заочно окончил двухгодичные курсы фотокорреспондентов при Союзфото в Москве. После переезда в Киров (Вятку) работал фотокорреспондентом газеты "Комсомольское племя". В годы Великой Отечественной войны - фотограф политотдела 311-й стрелковой Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, военкор дивизионной газеты "За Родину". После войны работал фотокорреспондентом газеты "Кировская правда", собственным фотокорреспондентом ТАСС по Кировской области. Умер 23 января 2003 года в Кирове.