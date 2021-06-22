В Соликамске построят новую детскую поликлинику

Депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель первичной профсоюзной организации компании "Уралкалий" Павел Кузьмин рассказал об инициативных проектах жителей Александровского района и о том, когда появится детская поликлиника в Соликамске.

Павел Евгеньевич, в Александровском районе активно работает механизм инициативного бюджетирования. Как в нем участвуют местные жители?

Павел Кузьмин: Еще одна детская поликлиника в Соликамске появится в 2025 году. Фото: Василий Жданов

Павел Кузьмин: Инициативное бюджетирование является мощным средством развития территорий, и Александровский район Прикамья весьма активно в нем участвует. Жителям очень удобно: если они считают, что там, где они проживают, нужна детская или спортивная площадка или, допустим, часть населенного пункта нуждается в благоустройстве, можно выйти с этим предложением к органам власти. Схема инициативного бюджетирования подразумевает участие самих граждан в реализации того или иного проекта. Они вносят средства на строительство, например, спортивной площадки, а часть расходов берут на себя местный и региональный бюджеты. Обычно краевые власти финансируют порядка девяноста процентов затрат.

При этом граждане внимательно контролируют работы, поскольку инвестировали свои средства и, естественно, хотят, чтобы все было сделано как надо, то есть за свои деньги получить нормальную, скажем, детскую игровую площадку.

Какие проекты реализованы на территории Александровского района? Есть ли среди них посвященные историческим событиям?

Павел Кузьмин: В Александровском муниципальном районе в прошлом году начата реализация трех проектов. Причем они довольно основательные. Общая сумма расходов на их воплощение превысила 5,5 миллиона рублей. И два связаны как раз с музеем и восстановлением памятника.

На памятнике увековечены имена вильвенцев, не вернувшихся с войны. Фото: Администрация Александровского муниципального округа Пермского края

Первый проект "Благоустройство территории Яйвинского краеведческого музея и памятника яйвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" уже реализован. На все работы было потрачено 990 тысяч рублей. Краевой бюджет выделил 891 тысячу рублей, 96,5 тысячи собрали местные жители. Остальное добавили предприятия и бизнесмены. Все работы были окончены в августе прошлого года. Благодаря проекту инициативного бюджетирования восстановили дорожки, ведущие к памятнику, сделали новое ограждение.

В поселке Всеволодо-Вильва реализован проект "Восстановление мемориального комплекса в парке Победы". Его разбили на этапы, и в прошлом году проект был окончен благоустройством прилегающей территории. Цена контракта составила 1,3 миллиона рублей. Из них 1,1 миллиона - это средства регионального бюджета, 129 тысяч внесли жители поселка. В мемориальном комплексе появился архитектурный объект "Вечный огонь", на центральной стеле - барельеф "Орден Отечественной войны", а для удобства посетителей установили скамейки.

Сейчас очень много внимания уделяется здоровому образу жизни. Есть ли проекты такой направленности?

Павел Кузьмин: Да, безусловно. Например, в поселке Карьер-Известняк Александровского района была острая потребность в спортивных сооружениях. Ближайшая площадка для занятий физкультурой находится в районном центре. Однако местные жители не готовы ездить в Александровск, чтобы заниматься спортом. Поэтому они вышли с инициативой построить общедоступную уличную спортивно-игровую площадку в поселке. Этот достаточно большой проект "Здоровое поколение" получил широкую поддержку и был успешно реализован. В него вложили более трех миллионов рублей. Краевой бюджет потратил 2,8 миллиона, граждане собрали 312 тысяч, остальные деньги внесли предприятия, бизнесмены и местный бюджет. Причем, что интересно, удалось не только остаться в пределах сметы, но и сэкономить 544 тысячи рублей. На эти деньги было установлено видеонаблюдение и построена раздевалка. Сейчас здесь имеются баскетбольные кольца, волейбольная сетка, футбольные ворота, появилась спортивная арена с покрытием из резиновой крошки и даже трибуны для болельщиков.

В 2020 году вы как председатель профкома инициировали сбор более 10 тысяч подписей жителей под предложениями в план развития здравоохранения в части Соликамска и Александровского района, которые с инициативной группой граждан Соликамского городского округа передали главе региона. Сейчас как депутат Законодательного собрания Пермского края вы работаете помимо Александровского района и с жителями Соликамска. Какие вопросы помогаете решать?

Павел Кузьмин: В Соликамске очень остро стоит проблема детских поликлиник. Одну из них построили в 2018 году, она рассчитана на двести посещений, благодаря этому частично вопрос удалось решить. Всего же в Соликамске три детские поликлиники, и они явно перегружены. Очень нужно медицинское учреждение в северной части города. Как депутат ЗС держу ситуацию на контроле. И сейчас могу сказать, что еще одна детская поликлиника в Соликамске появится. К сожалению, не так скоро, как хотелось бы. Но она будет. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство детской поликлиники на проспекте Юбилейный. В соответствии с планами министерства строительства Пермского края в 2022-2023 годах разработают проектно-сметную документацию, возведение здания начнется в 2024 году. Согласно проекту новая детская поликлиника в Соликамске, рассчитанная на двести посещений, будет введена в строй в 2025 году.