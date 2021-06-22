Медучреждения Новосибирской области усилят студентами

Студенты-медики придут на работу в медицинские учреждения Новосибирской области. Это 1200 студентов старших курсов Новосибирского государственного медицинского университета и Новосибирского медицинского колледжа.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, областной минздрав обратился в учебные заведения с просьбой оказать содействие в усилении больниц и поликлиник. Ребята помогут врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

Так, 550 студентов НГМУ пройдут производственную практику в стационарах Новосибирска, 233 человека - в 11-ти поликлиниках областного центра.

Еще свыше 200 студентов медколледжа будут помогать медикам поликлиник и диспетчерам скорой медицинской помощи.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в медучреждения региона трудоустроены студенты медколледжа, ординаторы и студенты специалитета НГМУ, а также преподаватели медицинских образовательных учреждений. Всего - 283 человека в первичном звене, стационарах и скорой помощи.

Министерство здравоохранения области также сформировало кадровый резерв для амбулаторно-поликлинической службы, куда вошли более 100 медиков непрофильных специальностей - врачей и среднего медперсонала.