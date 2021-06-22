ТОМЗЭЛ получил сертификат Международной электротехнической комиссии на оборудование собственного производства

Томский завод электроприводов получил сертификат Международной электротехнической комиссии на оборудование собственного производства

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") прошло международную сертификацию оборудования собственного производства.

Международная электротехническая комиссия (МЭКЕх) выдала сертификат на устройство "Диоген-700-РП-Э" для размыва донных отложений в резервуарах объемом от 2 до 50 тыс. куб. м во взрывоопасных зонах, подтвердив его соответствие требованиям международных стандартов. Конструкция устройства позволяет выполнять размыв отложений с учетом их рельефа на дне резервуаров путем создания направленной струи в местах наибольших скоплений. Запуск оборудования производится как с местного поста управления, так и дистанционно - с центрального пульта оператора. В ходе процедуры сертификации были проведены испытания конструктивных элементов, входящих в состав "Диогена-700-РП-Э".

Получение сертификата открывает возможность выхода на международные рынки, а также исключает необходимость в проведении дополнительных испытаний оборудования в странах-членах МЭКЕх.

"Сертификат МЭКЕх действует в 35 странах мира, в том числе в США, Австралии, Испании, Япония, КНР. Кроме того, документ дает возможность проходить упрощенный процесс сертификации в государствах Евросоюза, не входящих в состав Международной электротехнической комиссии", - отметил главный инженер АО "ТОМЗЭЛ" Сергей Тарабыкин.

Сотрудничество с предприятиями, не являющимися дочерними организациями ПАО "Транснефть", - одно из важных направлений развития завода. В рамках расширения рынка сбыта АО "ТОМЗЭЛ" в июне завершил процедуру получения сертификата соответствия Евразийского экономического союза на продукцию "Электродрель аккумуляторная взрывозащищенная". Также запланировано проведение опытно-промышленных испытаний электродрели на производственных объектах нефтегазовой отрасли в Томской области.

Справка

АО "ТОМЗЭЛ", дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь", образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"