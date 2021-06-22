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22.06.2021 12:50

ТОМЗЭЛ получил сертификат Международной электротехнической комиссии на оборудование собственного производства

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Томский завод электроприводов получил сертификат Международной электротехнической комиссии на оборудование собственного производства

АО "Томский завод электроприводов" (ТОМЗЭЛ, дочернее предприятие АО "Транснефть - Западная Сибирь") прошло международную сертификацию оборудования собственного производства.

Международная электротехническая комиссия (МЭКЕх) выдала сертификат на устройство "Диоген-700-РП-Э" для размыва донных отложений в резервуарах объемом от 2 до 50 тыс. куб. м во взрывоопасных зонах, подтвердив его соответствие требованиям международных стандартов. Конструкция устройства позволяет выполнять размыв отложений с учетом их рельефа на дне резервуаров путем создания направленной струи в местах наибольших скоплений. Запуск оборудования производится как с местного поста управления, так и дистанционно - с центрального пульта оператора. В ходе процедуры сертификации были проведены испытания конструктивных элементов, входящих в состав "Диогена-700-РП-Э".

Получение сертификата открывает возможность выхода на международные рынки, а также исключает необходимость в проведении дополнительных испытаний оборудования в странах-членах МЭКЕх.

"Сертификат МЭКЕх действует в 35 странах мира, в том числе в США, Австралии, Испании, Япония, КНР. Кроме того, документ дает возможность проходить упрощенный процесс сертификации в государствах Евросоюза, не входящих в состав Международной электротехнической комиссии", - отметил главный инженер АО "ТОМЗЭЛ" Сергей Тарабыкин.

Сотрудничество с предприятиями, не являющимися дочерними организациями ПАО "Транснефть", - одно из важных направлений развития завода. В рамках расширения рынка сбыта АО "ТОМЗЭЛ" в июне завершил процедуру получения сертификата соответствия Евразийского экономического союза на продукцию "Электродрель аккумуляторная взрывозащищенная". Также запланировано проведение опытно-промышленных испытаний электродрели на производственных объектах нефтегазовой отрасли в Томской области.

Справка

 АО "ТОМЗЭЛ", дочернее общество АО "Транснефть - Западная Сибирь", образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО "ТОМЗЭЛ" - дочерние организации системы "Транснефть", а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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