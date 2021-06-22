В Красноярске задержали женщину, поставившую на колени чужого ребенка

В рамках уголовного дела о побоях задержана жительница Красноярска, которая заставила встать на колени девятилетнего мальчика, якобы оскорбившего ее сына. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба главка Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, накануне полиция краевого центра возбудила уголовное дело против горожанки, подозреваемой в причинении телесных повреждений чужому ребенку - девятилетнему мальчику. Позже стало известно, что несколькими днями ранее эта женщина применила насилие, общаясь с 12-летней девочкой. В результате было возбуждено еще одно уголовное дело.

В полиции добавляют: двое детей 35-летней фигурантки упомянутых дел изъяты из семьи инспекторами по делам несовершеннолетних.

Добавим, во вторник, 22 июня, в социальных сетях появился видеоролик с извинениями: женщина, проявлявшая агрессию по отношению к детям, просит прощения у их родителей. Ролик опубликован региональным управлением СК.