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22.06.2021,  
09:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Мини-подлодку "Горгона" разрабатывают в России

Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости
Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости

В России разрабатывают многоцелевую атомную подводную лодку малого водоизмещения "Горгона". Специалисты конструкторского бюро "Малахит" уже сформировали ее облик.

Фото: Минобороны РФ
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Об этом стало известно из отчета предприятия за 2020 год, пишет "Интерфакс". В нем отмечается, что в инициативном порядке разработаны технические предложения и определен облик субмарины "Горгона", а также малой неатомной подводной лодки "Сервал" с воздухонезависимой энергетической установкой - анаэробным двигателем.

"РГ" уже писала о разработке данной подлодки. Об этом рассказывал генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев. Он отмечал, что пока готова только концепция. Это сменно-модульная конструкция размещения полезной нагрузки, в которую входят вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты. Комплектация же будет зависеть от конкретных задач перед выходом в море.

Конструкторы разработали для Военно-морского флота России еще одну субмарину - малую неатомную подводную лодку семейства "Пиранья" проекта П-750Б. Она также будет оснащена воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой. А из шлюзовой камеры смогут десантироваться шесть боевых пловцов.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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