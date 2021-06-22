В Калининграде рабочих янтарного комбината эвакуировали из-за авиабомбы

Сотрудники Калининградского янтарного комбината эвакуированы из-за авиабомбы времен Великой Отечественной войны, обнаруженной рядом со зданием управления.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, взрывоопасная находка была обнаружена при проведении земляных работ на территории комбината. Рядом с административным зданием велась прокладка траншеи под ливневую канализацию.

Сразу после обнаружения боеприпаса сотрудники были эвакуированы из здания. Также срочно были выведены посетители из "Янтарной палаты" - музея комбината, который пользуется популярностью у туристов. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, территорию оцепили.

Находка была идентифицирована специалистами как фугасная авиабомба ФАБ-50. Ее вывезли на полигон для уничтожения специалисты Невского спасательного центра, которые сейчас ведут разминирование затопленной немецкой баржи со снарядами в районе Балтийска.

Калининградский янтарный комбинат расположен в поселке Янтарный Калининградской области. Это единственное в мире предприятие по промышленной добыче и переработке солнечного камня.