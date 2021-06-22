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22.06.2021 20:44

ПСБ подписал соглашение с Калининградской областью и открыл крупнейший в России центр уличного баскетбола

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве для стимулирования социально-экономического развития самого западного региона Российской Федерации.
Фото: предоставлено Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк" Фото: предоставлено Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк"
Фото: предоставлено Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк"

В частности, ПСБ будет содействовать руководству области в реализации крупнейших инвестиционных и социально-значимых проектов, поддерживать малое и среднее предпринимательство, повышать доступность программы ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, а также разработает проект по повышению финансовой грамотности жителей региона.

"ПСБ и Калининградскую область объединяет многолетнее партнерство, и мы видим, как меняется область, развивается ее инфраструктура и экономика, в том числе при нашем содействии. Банк участвует в реализации национальных проектов на территории региона, выступает одним из ключевых партнеров Корпорации развития Калининградской области и Центра поддержки малого бизнеса, финансирует крупнейшие предприятия региона, в том числе из оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем дальнейшее развитие нашего сотрудничества как с сектором ОПК в целом, так и с его сотрудниками, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Калининградской области, повысит доступность ипотеки для работников бюджетной сферы и всего населения", - отметил Пётр Фрадков.

"У нас есть планы кредитоваться, выходить на рынок заимствований. Регион прирастает, и нам интересен весь спектр финансовых возможностей для развития инфраструктуры, в том числе в жилищном строительстве, развитии нашей прибрежной зоны и по другим направлениям", - отметил Антон Алиханов.

После рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли самый большой в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ) площадью 4500 кв.м на территории стадиона "Калининград". Центр был за короткое время построен в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям" при поддержке Российской федерации баскетбола и стал третьим по счету.

"Наш проект "ПСБ - Детям" очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, что наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области действительно большой праздник - мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу 3x3. Хочу поблагодарить губернатора области Антона Алиханова и президента РФБ Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта", - прокомментировал Петр Фрадков.

Подобные спортивные комплексы банка уже работают в Туле и Новомосковске. Крупнейший из них - калининградский ЦУБ - включает в себя полноразмерную баскетбольную площадку для игры 5 на 5 игроков, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 игрока и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам международной федерации баскетбола (FIBA). Все желающие могут прийти в новый Центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно - он доступен для спортсменов и любителей разных возрастов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

В регионах Компании Пресс-релизы компаний Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Калининградская область

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