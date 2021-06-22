В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя

В Петербурге после аварии восстановлено движение на "синей" ветке метрополитена, сообщает комитет по транспорту Северной столицы. Поезда ходят в обычном режиме.

Напомним, 22 июня в 18.00 в тоннеле на станции метро "Парнас", которая является конечной для "синей" ветки, произошел пробой фидерной зоны. В период устранения последствий аварии была закрыта не только станция "Парнас", но и "Проспект Просвещения", "Удельная", "Озерки".

Учитывая, что ЧП случилось в вечерний "час пик", на севере Петербурга возник транспортный коллапс. Городские власти направили в район дополнительные трамваи и автобусы. На участке от "Проспекта Просвещения" до "Парнаса" автобус № 198А и вовсе возил пассажиров бесплатно.

Причины аварии выясняются.