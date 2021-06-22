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Рубрика: Происшествия

В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на синей ветке метро произошел сбой в движении поездов. Станция "Парнас" закрыта для входа и выхода, составы высаживают пассажиров на "Пионерской", сообщает пресс-служба городской подземки.

В Петербурге поезда в метро остановили из-за упавшего на пути человека

Причиной аварии, по предварительным данным, стал пробой фидерной зоны в тоннеле у станции метро "Парнас" около 18.00.

Станцию сразу же закрыли. Сейчас на месте ведется ликвидация последствий аварий, к станции выехали руководители транспортного комитета Смольного и руководство городского метрополитена.

Между тем авария произошла в вечерний "час пик" и спровоцировала транспортный коллапс на севере города.

Помимо "Парнаса", закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", сообщает комитет по транспорту Петербурга. Там расположены крупнейшие жилые массивы. Чтобы развести пассажиров по домам, на линии вывели дополнительные трамваи и автобусы.

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