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Рубрика: Общество

Министр просвещения РФ и глава Адыгеи участвовали в "Свече памяти"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Адыгея присоединилась к всероссийской акции "Свеча памяти", посвященной трагическому в истории нашей страны событию - 80-летию начала Великой Отечественной войны. Сегодня рано утром волонтеры вместе с жителями и гостями республики зажгли сотни свечей в память о погибших.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В акции приняли участие прибывший в регион министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава РА Мурат Кумпилов. 22 июня в 4 часа утра вместе с юнармейцами, волонтерами, военнослужащими и местными жителями они побывали в поселке Каменномостском. Здесь в январе 1943 года шли ожесточенные бои.

Участники акции минутой молчания почтили память погибших в годы войны земляков, возложили венки и цветы к памятнику воинам-освободителям, а также зажгли свечи. У подножия памятника сотнями огоньков засветилось "Мы помним". Глава региона и министр просвещения РФ пообщались с молодежью и рассказали о важности сохранения памяти об исторических событиях, которые происходили 80 лет назад.

Фото: Алексей Гусев
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- Еще за день до этого был мир, был спокойный субботний вечер, когда тысячи юношей и девушек праздновали свой выпускной. А на следующий день началась война. И вчерашние школьники ушли на фронт вслед за своими отцами, учителями, старшими братьями и сестрами. Та война стала страшным испытанием для наших прадедов, для страны. Нынешнему поколению доверено оберегать правду о событиях тех суровых лет, защищать ее от искажений и никогда не допускать повторения подобного. Эту эстафету памяти принимать вам, ребята. Вам есть чем гордиться, на кого равняться, - обратился к юным участникам акции Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что воспитание уважения к истории своей страны - одна из ключевых задач молодежной политики. Ее ставит президент России Владимир Путин, призывая уделять особое внимание в том числе гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию ребят, содействовать участию молодых людей в волонтерской деятельности. Большая работа в этом отношении проводится федеральным профильным ведомством и лично его руководителем - министром просвещения России.

Сергей Кравцов в обращении к молодежи отметил, что наш народ не дал врагу покорить страну, осуществить вероломные планы и освободил мир от фашистов. "Мы никогда не допустим, чтобы кто-то исказил правду о войне. Она всегда будет в наших книгах, учебниках. Правда о тех, кто победил, о том, какой ценой досталась победа. Пусть всегда будет мир! Сегодня по всей стране проходит акция "Свеча памяти". Давайте вспомним тех, кто воевал, и никогда не допустим новой войны", - обратился к молодежи Сергей Кравцов.

Памятные мероприятия сегодня прошли во всех муниципальных образованиях Адыгеи, одним из центральных стало возложение венков и цветов к мемориалу Славы в Майкопе.

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