На курорте "Роза Хутор" будут обучать орнитологии

Уникальный практикум для детей "Тайная жизнь птиц" разработали на курорте "Роза Хутор". Образовательную программу по орнитологии можно будет пройти в Горной академии курорта.

"Роза Хутор" продолжает развивать новые направления семейного отдыха. В июне вновь откроются детские кемпы "Горная академия". Ребята в возрасте от 7 до 12 лет смогут отправиться в увлекательный мир горного туризма, флоры и фауны региона, исследований окружающей среды.

В этом сезоне маленьким гостям курорта в рамках "Горной академии" впервые предложат увлекательный практикум по орнитологии "Тайная жизнь птиц". На "Розе Хутор" и в окрестностях встречается 256 видов пернатых, около 100 из которых - гнездящиеся, а более 140 - пролетные, то есть мигрирующие через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга (наблюдение за птицами).

В горном Причерноморье обитает, например, беркут - самый крупный орел России с размахом крыльев в 2,5 метра. Здесь также можно увидеть самую быструю птицу в мире - черного стрижа (скорость горизонтального полета 170 километров в час), самую маленькую в Европе - королька (вес - четыре грамма), а также сокола сапсана, развивающего в пикирующем полете скорость свыше 300 километров в час и обладающего самым острым зрением, он видит голубя на расстоянии восьми километров.

Расположение курорта "Роза Хутор" на высоте от 560 до 2509 метров позволяет изучать условия обитания и видовое разнообразие птиц для каждого ландшафтно-климатического пояса - от смешанных широколиственных лесов долины Мзымты до цветущих альпийских лугов и скальных вершин окружающих ее гор.

Сотрудники "Горной академии" курорта прошли соответствующее обучение, располагают обширными методологическими материалами, в том числе информативным красочным буклетом, полным интересных фактов из жизни пернатых. Программа предполагает не только теоретические занятия, но и экскурсии на природе, когда, двигаясь по маршруту, дети под руководством гида знакомятся с устройством экосистем, важную роль в которых играют птицы, разыскивают их следы и приобретают навыки наблюдения за ними. Слушатели программы получат представления: что делать, если нашли птенца, как подкормить птиц зимой и так далее.

"Изучение и сохранение природного достояния - приоритет курорта "Роза Хутор". Горное Причерноморье располагает очень богатой орнитофауной, поэтому мы посчитали важным организовать знакомство с ней наших юных гостей. Более половины гнездящихся на территории курорта птиц являются эндемичными на подвидовом уровне, то есть обитают только в этих местах. Есть редкие птицы, так, 15 видов включены в Красные книги различных уровней. В нашей Горной академии дети не только получают представление о мире пернатых, о горах, о том, как важно сохранять их природную красоту, но и ценные практические навыки, которые им всегда пригодятся в жизни", - отметили в пресс-службе курорта.

Под присмотром опытного гида дети каждый день будут получать новые и полезные знания. Например, на занятиях "Школы выживания" им расскажут, как правильно подготовиться к походу, подобрать экипировку, разбить лагерь, добыть огонь, как вести себя в грозу. "Школа выживания" научит детей распознавать ядовитые растения, оказывать первую помощь, правильно вести себя с животными. Во время урока "Главный навык" юные туристы поймут, как искать источники пресной воды, правильно ее собирать, научатся очищать воду для питья, определять ее качество.

Полученные теоретические знания закрепляются в настоящих полевых условиях: участники отправляются в горы искать ручьи, собирать конденсат и разбирать на практике устройство для дистилляции воды. Занятие под названием "Экспедиция" позволит узнать много интересного о геологии, ландшафте, собрать собственную коллекцию минералов. "Горная академия" работает в течение летнего сезона - с июня по октябрь.