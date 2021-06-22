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22.06.2021 08:39
Рубрика: Общество

В Ростовской области реконструировали оборону Брестской крепости

Текст: Лариса Ионова

В Донском военно-историческом музее прошла военно-историческая реконструкция "День славы, памяти и скорби". Ее посвятили подвигу защитников Брестской крепости.

Фото: архив Андрея Кудрякова
Как поисковик Андрей Кудряков вернул имена сотням погибших бойцов

21 июня - суббота, канун вторжения Германии на территорию Советского Союза. Начало лета. На площадке цветет липа и играет духовой оркестр. Беззаботные люди гуляют, танцуют, поют песни, не зная, что через несколько часов придет война. Начнутся бои за Брестскую крепость. На ее защиту поднимутся все: пограничники, бойцы-чекисты, пехотинцы, милиционеры, танкисты и артиллеристы.

От грохота первых выстрелов вздрогнули все. Реконструкция повторила совершенно реальные и достоверные моменты обороны крепости: эпизод, как появился перебежчик, предупредивший наших о наступлении, момент атаки бойков в нательных майках, с табуретами в руках бросившихся на немцев, эпизод, когда фашисты, прикрываясь живым щитом из женщин и детей, пошли в наступление.

Здание музея, на площадке которого разворачивались события, визуально напоминает стены легендарной крепости Бреста, и зритель полностью погрузился в атмосферу июньского дня 1941 года. Организатор уникального действа - историк, руководитель общественного поискового движения "Миус-фронт", координатор акции "Бессмертный полк" в Ростовской области, большой патриот Андрей Кудряков.

- Брестская крепость связывает нас, поисковиков Миус-фронта, и участников обороны крепости. Каждый год наша команда ездит в Брест, и там ребята ощущают сопричастность военным событиям. Ведь в Брестской крепости каждый камень свидетель тех боев, на них умирали за Родину наши бойцы, и дух этого навечно впитала земля. И из наших поездок мы даже привозили камни от крепости, они заложены в брусчатку донского музея, - рассказал Андрей Кудряков.

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