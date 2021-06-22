Новости

Минобрнауки: Вакцинация студентов от коронавируса является добровольной 10:05
"Здоровье" Байкала оценит нейросеть 10:00
В Москве дезинсектор украл у пенсионера полмиллиона рублей 09:59
На Урале в заповеднике "Денежкин камень" горит больше 100 гектаров леса 09:57
Оптовые цены на газ "Газпрома" с июля вырастут на 3% 09:54
В красноярском нацпарке застрелили медведя, убившего подростка 09:38
Месси повторил рекорд Маскерано по матчам за сборную Аргентины 09:37
Конфликт вожатых в Подмосковье закончился поножовщиной 09:20
Петербургская школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ 09:13
США вошли в десятку крупнейших покупателей российской икры 09:11
В аэропорту Толмачево отложили взлет из-за дебоша пассажира 09:09
Каких охотничьих собак предпочитают в Беларуси 09:00
Россияне стали массово скупать путевки в Турцию 08:57
Выпускные на Камчатке пройдут с ограничениями из-за COVID-19 08:55
В Подмосковье вор обокрал десяток частных домов и гаражей 08:49
В Уфе из 1418 зажженных свечей создали портрет генерала Шаймуратова 08:36
Три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Айлендерс" 08:35
В Забайкалье на выплаты подтопленцам выделили около 20 млн рублей 08:31
Посол Лукьянов: Мы не бросим Беларусь 08:30
Мошенники начали обманывать россиян беспроцентными кредитами 08:13
Эксперты предложили несколько препаратов для ревакцинации от COVID-19 07:32
Россия направила США предложения в развитие договоренностей в Женеве 07:01
Глава Хабаровского края второй раз за год привился от COVID-19 06:51
Подросток погиб при нападении медведя на туристов в Красноярском крае 06:38
Видео: В Чите из пяти тысяч свечей выложили изображение танка Т-34 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
22.06.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

На Урале в заповеднике "Денежкин камень" горит больше 100 гектаров леса

Текст: Юлия Мякишева

В заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области действуют два пожара.

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

- Площадь первого - 63 гектара, длина кромки 3,8 километра. Площадь второго - 51,4 гектара, длина кромки - четыре километра, - сообщается на странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте". - Расстояние между двумя участками - меньше километра.

Первое возгорание обнаружили 18 июня. Горит та же горная труднодоступная местность, что и в прошлом году - Вересковый увал. Напомним, пожар тогда начался 18 июля, об его полной ликвидации сообщили только 7 августа. Его площадь составила 120 гектаров. Работу осложняла изнуряющая жара, перекидывание огня на верхушки деревьев, а также недоступность необходимой техники из-за других стихийных бедствий в регионе.

Второй пожар в заповеднике обнаружили накануне. Ночью прошел небольшой дождь, но площадь очага не изменилась. Погода стоит облачная, ветер слабый.

В Якутии площадь лесных пожаров за сутки выросла на 9000 га

- На первом участке вчера начали проводить отжиг от минерализованной полосы, чтобы удалить органику, которая может снова загореться. Сегодня планируется окарауливание и расчистка проблемных участков. На втором накануне начали прокладывать минерализованную полосу и сегодня эта работа будет продолжена, - говорится в сообщении.

В тайге работает 86 человек, среди них - сотрудники заповедника, уральской базы авиационной охраны лесов, авиалесоохраны, волонтеры, добровольные лесные пожарные, специалисты пожарного отдела российского Greenpeace.

Ранее "РГ" писала, что 20 июня в связи с возгоранием заповедного леса на территории Североуральска ввели режим повышенной готовности. Причиной пожара снова называют удар молнии.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Лесные пожары

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Минобороны РФ опубликовало документы о подвиге солдат в первые дни ВОВ
Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма коронавируса
Песков прокомментировал вылет российской сборной с Евро-2020
Россияне стали массово скупать путевки в Турцию
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет