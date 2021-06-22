На Урале в заповеднике "Денежкин камень" горит больше 100 гектаров леса

В заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области действуют два пожара.

- Площадь первого - 63 гектара, длина кромки 3,8 километра. Площадь второго - 51,4 гектара, длина кромки - четыре километра, - сообщается на странице заповедника в социальной сети "ВКонтакте". - Расстояние между двумя участками - меньше километра.

Первое возгорание обнаружили 18 июня. Горит та же горная труднодоступная местность, что и в прошлом году - Вересковый увал. Напомним, пожар тогда начался 18 июля, об его полной ликвидации сообщили только 7 августа. Его площадь составила 120 гектаров. Работу осложняла изнуряющая жара, перекидывание огня на верхушки деревьев, а также недоступность необходимой техники из-за других стихийных бедствий в регионе.

Второй пожар в заповеднике обнаружили накануне. Ночью прошел небольшой дождь, но площадь очага не изменилась. Погода стоит облачная, ветер слабый.

- На первом участке вчера начали проводить отжиг от минерализованной полосы, чтобы удалить органику, которая может снова загореться. Сегодня планируется окарауливание и расчистка проблемных участков. На втором накануне начали прокладывать минерализованную полосу и сегодня эта работа будет продолжена, - говорится в сообщении.

В тайге работает 86 человек, среди них - сотрудники заповедника, уральской базы авиационной охраны лесов, авиалесоохраны, волонтеры, добровольные лесные пожарные, специалисты пожарного отдела российского Greenpeace.

Ранее "РГ" писала, что 20 июня в связи с возгоранием заповедного леса на территории Североуральска ввели режим повышенной готовности. Причиной пожара снова называют удар молнии.