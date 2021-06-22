Нос по ветру: Как несут службу собаки в тюменской колонии

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы России отметила 112 лет. О том, как трудятся специалисты и их подопечные, корреспондент "РГ" узнал, побывав в кинологическом городке Тюменской воспитательной колонии недалеко от поселка Винзили.

Вообще при тюменском управлении ФСИН России значатся 11 кинологических подразделений, где содержатся и воспитываются почти две сотни четвероногих: девять подразделений участвуют в охране, одно - в конвоировании и еще одно представляет собой племенной питомник (таких всего 20 по стране). Кстати, в этом году тюменцы передали шесть щенков для доращивания и дальнейшей работы в Курганскую и Свердловскую области, а также - в Югру.

- Ротвейлеры, немецкие, восточно-европейские, бельгийские овчарки, алабаи и кокер-спаниели - это все наши "сотрудники". Они участвуют в патрульно-розыскной работе, ищут наркотики и взрывчатые вещества, - рассказывает старший инспектор кинологической службы, капитан Вячеслав Злобин.

- Так спаниельки - охотничьи собаки…

- И отлично показывают себя при поиске наркотических и психотропных веществ. Они как раз отличаются холеричным характером, а это значит, что активны, подвижны и лучше поддаются дрессуре. Но на взрывчатку не подойдут - тут нужны меланхоличные, то есть неторопливые и сосредоточенные животные. Алабаи выставляются на периметр. Овчарки и ротвейлеры безупречно выполняют патрульно-розыскную работу. При этом первые более послушны, коммуникабельны, а вторым нужно показать, кто хозяин.

В разговор вступает Андрей Светличных, заместитель по охране Тюменской воспитательной колонии. Уж он-то, работающий с собаками 27-й год, как никто другой может подтвердить, что успех любой операции на 90 процентов зависит от работы кинолога: что заложит в четвероного партнера, то и вырастет.

- Мы и учителя, и психологи, и зоологи.… Самое главное - не сбить животное с толку в щенячьем возрасте, то есть не напугать выстрелами, не разбаловать. Это же ребенок! Если приучишь к рукам, так и будешь всю жизнь носить. Прежде чем получить первоклассную служебную собаку, надо работать, и очень много. Еще один момент: когда кинолог в отпуске или на больничном, за его питомцем лишь присматривают - кормят, выгуливают, вычесывают, прибирают вольер. Учить запрещено - иначе можно навредить, - комментирует Андрей Николаевич.

С рыжим Пегасом, бельгийской овчаркой малинуа, которому в минувшем мае исполнилось два года, патрульно-розыскные работы выполняет старший сержант Денис Талипов. Молодой человек признается, что у подопечного случается плохое настроение, и он иной раз отказывается демонстрировать навыки на сборах, но замахиваться на друга ни в коем случае нельзя.

- Пегас же не скажет, почему ему плохо, что у него болит.… Поэтому приходится где-то стерпеть, а где-то даже прикрикнуть, - делится Денис. - Я обязательно заберу собаку, когда ее отправят на пенсию. Потому что друзей не предают.

Немецкая овчарка Рэй начальника кинологического отделения, старшего лейтенанта Данила Ташланова ищет в подразделении УФСИН наркотики и психотропные вещества. Их, бывало, прячут в посылки, проносят на длительные свидания…

Кстати, за текущий год в тюменских исправительных учреждениях УФСИН, как тут говорят, было три результативных применения служебных собак: они обнаружили около 20 грамм наркотиков. Вячеслав Злобин добавляет, что уже около 20 лет из-под охраны не было допущено ни одного побега. Замечу, что за добросовестную службу кинологи получают поощрение, а вот их братья меньшие… говяжий рубец - как оказалось, самое любимое лакомство.

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