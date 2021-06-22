Пассажирку зарегистрировали на рейс из Челябинска под чужим именем

При регистрации в челябинском аэропорту женщине случайно выдали талон на имя другого человека, не проверив ее собственное в документах.

Инцидент случился 14 мая этого года. Челябинская транспортная прокуратура провела проверку по случаю, описанному местными СМИ, и установила, что сотрудники воздушной гавани нарушили требования воздушного законодательства о процедуре регистрации на рейс, об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства.

Пассажирку пустили на рейс без проверки удостоверения личности, также данные документа не сверили с посадочным талоном при пропуске в стерильную зону зала вылета.

- Транспортным прокурором генеральному директору акционерного общества "Челябинское авиапредприятие" внесено представление. Нарушения устранены, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сказано в сообщении.