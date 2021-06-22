Режиссер-мультипликатор Светлана Ельчанинова умерла в 46 лет

21 июня на 47-м году жизни скончалась режиссер-мультипликатор, художник, сценарист и актриса Светлана Ельчанинова. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

В середине июня Ельчанинова попала в больницу, около недели она находилась в реанимации и была подключена к аппарату ИВЛ

Ельчанинова родилась 20 августа 1974 года в Баку, с детства жила в Москве. В 2004-м окончила ВГИК (мастерскую режиссуры анимационного фильма и компьютерной графики). Одно время вела авторскую программу о проблемах молодежи на радиостанции "Ракурс". С 1992 года руководила некоммерческим молодежным "Клубом имени Джерри Рубина". Автор антинаркотических комиксов.

После окончания мастерской сняла фильмы: "Работа - не волк", "История одного дельца", "Скороговорка", "Пикник", "Решето-сити". Автор и режиссер проекта "Реанимация", сериала "Зверюшки-добрюшки". Лауреат многих российских и международных кинофестивалей.

5 и 6 июня Светлана провела, как инициатор и организатор, Первый кинофестиваль космической анимации.