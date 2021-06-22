Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений

Москва не поддержит Вашингтон в каких бы то ни было попытках оказать давление или убедить другие страны присоединится к режиму контроля над вооружениями. Об этом в ходе своего выступления на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться, лишь потому что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат. Это не обсуждается", - цитирует Рябкова ТАСС.

Замминистра особо подчеркнул, что России и Соединенным Штатам следует сконцентрироваться на двустороннем формате обсуждения накопившихся в этой сфере проблем.

"Наша фундаментальная позиция состоит в том, что нам следует стараться делать больше в этой области на двустороннем уровне с США, а не приписывать другие страны ядерной "пятерки", хотя я не раскрою секрета, если скажу, что в наших интересах включение арсеналов Великобритании и Франции, как ближайших союзников США, в будущее уравнение безопасности", - отметил Сергей Рябков.

Кроме того замглавы российского МИД отметил, что Москва не отступит от своих законных интересов в сфере обеспечения собственной безопасности. Обращаясь к коллегам в США, Рябков напомнил, что эту позицию Вашингтон должен воспринимать "как само собой разумеющееся". В целом Россия надеется на то, что в дальнейших контактах по вопросам стратегической стабильности в подходе Вашингтона будет преобладать прагматизм.