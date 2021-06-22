Новости

Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 21:52
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 21:12
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 21:06
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 20:55
Власти Москвы пока не будут вводить QR-коды в ТЦ и спортзалах 20:52
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 21:52
Рубрика: В мире

Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений

Текст: Алексей Чуриков

Москва не поддержит Вашингтон в каких бы то ни было попытках оказать давление или убедить другие страны присоединится к режиму контроля над вооружениями. Об этом в ходе своего выступления на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
МИД: Ведется активная работа по реализации договоренностей лидеров РФ и США

"Мы не станем присоединяться к усилиям США по будь то оказанию давления или убеждению других присоединиться, лишь потому что кто-то думает, что пора переходить на трехсторонний или многосторонний формат. Это не обсуждается", - цитирует Рябкова ТАСС.

Замминистра особо подчеркнул, что России и Соединенным Штатам следует сконцентрироваться на двустороннем формате обсуждения накопившихся в этой сфере проблем.

"Наша фундаментальная позиция состоит в том, что нам следует стараться делать больше в этой области на двустороннем уровне с США, а не приписывать другие страны ядерной "пятерки", хотя я не раскрою секрета, если скажу, что в наших интересах включение арсеналов Великобритании и Франции, как ближайших союзников США, в будущее уравнение безопасности", - отметил Сергей Рябков.

Кроме того замглавы российского МИД отметил, что Москва не отступит от своих законных интересов в сфере обеспечения собственной безопасности. Обращаясь к коллегам в США, Рябков напомнил, что эту позицию Вашингтон должен воспринимать "как само собой разумеющееся". В целом Россия надеется на то, что в дальнейших контактах по вопросам стратегической стабильности в подходе Вашингтона будет преобладать прагматизм.

В мире США Правительство МИД

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"