Российский "Урал" вооружили натовским зенитным ракетным комплексом

Автомобиль Урал-4320 стал платформой для установки английской ракетной системы Rapier класса "земля - воздух".

Боевую машину продемонстрировали в этом месяце в столице Замбии Лусаке во время масштабного военного парада, посвященного 45-летию образования национальных вооруженных сил.

На вездеходе российского производства смонтировали сразу две пусковые установки, способные применять восемь ракет, имеющих возможность поражать цели на дистанции до 6800 метров и высотах до 3000 метров.

Ранее на вооружении сил противовоздушной обороны этого государства имелись только буксируемые варианты Rapier, также участвовавшие в этом параде.

Кроме приобретенных в Великобритании комплексов небо Замбии охраняют и советские ЗРК С-125М "Печора", самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка", а также различные малокалиберные автоматические пушки, в том числе ЗУ-23-2. Интересно, что большую часть зенитной и полевой артиллерии буксировали "Уралы".

Автомобили из Миасса в настоящее время, по всей видимости, являются одними из самых распространенных в местных силовых структурах.

Представленные праворульные модификации предназначены для перевозки военнослужащих, в том числе стрелков, вооруженных переносными зенитно-ракетными комплексами, имеются версии с установленными на них израильскими разведывательными беспилотными летательными аппаратами Hermes 450.

Кроме того, по улицам Лусаки проехали пожарные машины и другая специальная техника.