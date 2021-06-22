Шойгу: В российской армии от коронавируса привиты более 900 тысяч человек

В Вооруженных силах РФ от коронавируса вакцинировано уже 910 тысяч человек. Как сообщил министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, Минобороны получило уже более миллиона доз вакцины, в армии 910 тысяч вакцинированных. Вакцинация в основных подразделениях была завершена еще месяц назад.

По словам министра, речь в первую очередь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации. "После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что сейчас ведется работа по вакцинации призывников весеннего призыва.

В свою очередь, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, выступая на селекторе, доложил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сирии стабильная. В частности, была проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате этих мер сформирован коллективный иммунитет. На сегодняшний день в Сирии российских военных, заболевших коронавирусной инфекцией, нет.

Командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов также доложил, что миротворцы на сегодняшний день привиты от коронавируса на 100 процентов. Полная вакцинация проведена и на российской авиабазе Кант в Киргизии.