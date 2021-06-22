Советский "Квадрат" в Ираке превратили в аналог "Солнцепека"

IRAMs of the Iraqi PMU on chassis of the former launchers from "Kvadrat" SAM system. pic.twitter.com/Hsq9xiYpDQ— Yuri Lyamin (@imp_navigator) June 13, 2021
Три таких пусковых установки были замечены в ходе репетиций парада, который собираются провести данные вооруженные добровольческие формирования.
ЗРК подобной модели стали поставляться иракской армии из Советского Союза во второй половине 70-х годов. Это оружие было активно задействовано для решения задач противовоздушной обороны в ходе начавшейся осенью 1980 года войны с соседним Ираном. Сообщалось, что расчетам систем удалось сбить более двух десятков боевых самолетов различных типов.
К началу американской агрессии 2003 года сохранившиеся "Квадраты" уже находились не в боеспособном состоянии. Однако, если сами ракеты и электроника годились разве что на утилизацию, то сами шасси ГМ-578 могли еще послужить. Благодаря 280-сильному дизельному двигателю В-6М они обладали достаточно хорошей маневренностью и высокой проходимостью.
Поэтому бойцы проправительственных сил стали использовать их для установки вращающихся защищенных башен с "рогатками" - скорострельными малокалиберными пушками ЗУ-23-2. Эти импровизированные машины огневой поддержки получали противокумулятивные решетчатые экраны.
Примерно в 2017 году были впервые замечены уже созданные на данных гусеничных платформах реактивные установки, способные запускать по три крупнокалиберных неуправляемых реактивных снаряда. Считается, что такие РСЗО являются своеобразными аналогами российского ТОС-1А "Солнцепек". Правда, самоделка существенно уступает по защищенности, а также по эффективности применяемых боеприпасов.