Советский "Квадрат" в Ираке превратили в аналог "Солнцепека"

Силы народного ополчения Ирака продолжают эксплуатацию самодельных реактивных систем залпового огня, созданных на шасси гусеничных машин зенитного ракетного комплекса "Квадрат".

IRAMs of the Iraqi PMU on chassis of the former launchers from "Kvadrat" SAM system. pic.twitter.com/Hsq9xiYpDQ — Yuri Lyamin (@imp_navigator) June 13, 2021

Три таких пусковых установки были замечены в ходе репетиций парада, который собираются провести данные вооруженные добровольческие формирования.

ЗРК подобной модели стали поставляться иракской армии из Советского Союза во второй половине 70-х годов. Это оружие было активно задействовано для решения задач противовоздушной обороны в ходе начавшейся осенью 1980 года войны с соседним Ираном. Сообщалось, что расчетам систем удалось сбить более двух десятков боевых самолетов различных типов.

К началу американской агрессии 2003 года сохранившиеся "Квадраты" уже находились не в боеспособном состоянии. Однако, если сами ракеты и электроника годились разве что на утилизацию, то сами шасси ГМ-578 могли еще послужить. Благодаря 280-сильному дизельному двигателю В-6М они обладали достаточно хорошей маневренностью и высокой проходимостью.

Поэтому бойцы проправительственных сил стали использовать их для установки вращающихся защищенных башен с "рогатками" - скорострельными малокалиберными пушками ЗУ-23-2. Эти импровизированные машины огневой поддержки получали противокумулятивные решетчатые экраны.

Примерно в 2017 году были впервые замечены уже созданные на данных гусеничных платформах реактивные установки, способные запускать по три крупнокалиберных неуправляемых реактивных снаряда. Считается, что такие РСЗО являются своеобразными аналогами российского ТОС-1А "Солнцепек". Правда, самоделка существенно уступает по защищенности, а также по эффективности применяемых боеприпасов.