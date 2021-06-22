Постановление губернатора Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 262 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208 и от 28 мая 2021 г. № 230) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. В подпункте 2.1:

1.1.1.1. Абзац первый после слов "(далее - развлекательные мероприятия с очным присутствием граждан)," дополнить словами "а также прочих массовых мероприятий с очным присутствием граждан,".

1.1.1.2. Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.1. Официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых без участия зрителей и по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31 июля 2020 года.".

1.1.1.3. Подпункт 2.1.2 признать утратившим силу.

1.1.1.4. Дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:

"2.1.8. Мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или общественных (публичных) слушаний, проведение которых является обязательным в соответствии с требованиями федерального законодательства.".

1.1.1.5. Дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:

"2.1.9. Мероприятий, проводимых государственными органами, органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в рамках осуществления ими своих полномочий.".

1.1.1.6. Дополнить подпунктом 2.1.10 следующего содержания:

"2.1.10. Общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, членов жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов.".

1.1.2. В подпункте 2.3.3 слова "по организации и проведению мероприятий на открытых площадках, а также" исключить.

1.2. Подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Организовать при наличии такой возможности перевод не менее 30 процентов штатной численности работников на дистанционную работу (если выполнение определенной трудовым договором трудовой функции возможно вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").".

1.3. Пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края (за исключением органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края) и рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечить с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно перевод 30 процентов штатной численности работников данных органов на дистанционную работу.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







