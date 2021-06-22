Постановление губернатора Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 262 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Новости

Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 21:52
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 21:12
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 21:06
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 20:55
Власти Москвы пока не будут вводить QR-коды в ТЦ и спортзалах 20:52
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 июня 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 262 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208 и от 28 мая 2021 г. № 230) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. В подпункте 2.1:

1.1.1.1. Абзац первый после слов "(далее - развлекательные мероприятия с очным присутствием граждан)," дополнить словами "а также прочих массовых мероприятий с очным присутствием граждан,".

1.1.1.2. Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.1. Официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых без участия зрителей и по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31 июля 2020 года.".

1.1.1.3. Подпункт 2.1.2 признать утратившим силу.

1.1.1.4. Дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:

"2.1.8. Мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или общественных (публичных) слушаний, проведение которых является обязательным в соответствии с требованиями федерального законодательства.".

1.1.1.5. Дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:

"2.1.9. Мероприятий, проводимых государственными органами, органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в рамках осуществления ими своих полномочий.".

1.1.1.6. Дополнить подпунктом 2.1.10 следующего содержания:

"2.1.10. Общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, членов жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов.".

1.1.2. В подпункте 2.3.3 слова "по организации и проведению мероприятий на открытых площадках, а также" исключить.

1.2. Подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Организовать при наличии такой возможности перевод не менее 30 процентов штатной численности работников на дистанционную работу (если выполнение определенной трудовым договором трудовой функции возможно вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").".

1.3. Пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края (за исключением органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края) и рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечить с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно перевод 30 процентов штатной численности работников данных органов на дистанционную работу.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией