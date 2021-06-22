В 2021 году вакцинируют не менее 60 процентов сотрудников МВД

Не менее 60 процентов сотрудников МВД планируется вакцинировать в этом году. Как сообщил пресс-центр МВД России, такое количество сотрудников будут вакцинированы первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции уже в июле, а вторым компонентом - в августе.

Речь идет о тех, кто не болел COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2. Особый акцент будет сделан на максимальный охват прививками против COVID-19 постоянного состава и курсантов образовательных организаций системы МВД России.

В МВД усилили контроль за выполнением сотрудниками мер профилактики при исполнении служебных обязанностей в общественных местах и контактах с людьми. Речь идет об использовании средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, соблюдении социальной дистанции. В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся с учетом того, что наиболее эффективным средством борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции является массовая профилактическая вакцинация.